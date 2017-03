YANGON: Kardinal Charles Bo warnt eindringlich vor den „Händlern des Hasses“, die Myanmars „fragile Reise“ zur Demokratie zu einem jähen Halt bringen wollen.

Die Öffnung der Wirtschaft, Pressefreiheit und der „glatte Übergang“ von der Regierung von Präsident Thein Sein zur demokratisch gewählten Regierung der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) seien alles Zeichen für ein „neues Myanmar der Hoffnung und Träume“ gewesen, sagt der Erzbischof von Yangon in seiner Erklärung „Heilen statt verwunden“. Jedoch erfüllten ihn die „Barbarei“ gegen die muslimischen Rohingya in Rakhine sowie der Krieg in Kachin und im nördlichen Shan Staat Rakhine mit „tiefer Sorge“.



Nachdrücklich sagte Kardinal Bo: „Die Händler des Hasses sind auf Hochtouren. Der Hass gegen andere Rassen und Religionen hat alarmierende Ausmaße angenommen. Was in Rakhine passiert muss sofort und ein für alle Mal aufhören.“