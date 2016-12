Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.16

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Einsturz eines achtstöckigen zum Abbruch freigegebenen Gebäudes mit vier Toten wird ein gerichtliches Nachspiel haben.

Die Polizei hat den Geschäftsführer und den Ingenieur der Abbruchfirma Boy Ocean Star der Rücksichtslosigkeit mit Todesfolge angeklagt. Beide kamen nach der Vernehmung gegen eine Kaution von jeweils 120.000 Baht auf freien Fuß. Sie haben jede Schuld von sich gewiesen.



Ihr Unternehmen habe am 11. Oktober die Abbrucharbeiten für die ehemaligen Ausstellungsräume einer Autofirma an der Sukhumvit Road Soi 87 an ein Subunternehmen übergeben, sagten sie. Dieses habe die Arbeiten fortgeführt und zusätzlich Stützpfeiler aufstellen wollen.



Geborgen wurde am Dienstag die Leiche eines 46 Jahre alten Bauarbeiters. Unter den Trümmern liegt weiterhin ein 38 Jahre alter vermisster Arbeiter. Da weitere Teile des Gebäudes einstürzen können, erweist sich die Suche als äußerst schwierig. Für die weiteren Abbrucharbeiten hat die Stadtverwaltung Fachleute mehrerer Organisationen herangezogen, so vom Engineering Institute of Thailand.