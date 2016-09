Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 30.09.16

BANGKOK: Die von der Behörde für Rundfunk und Telekommunikation (NBTC) geplante Einführung spezieller SIM-Karten für ausländische Touristen wird voraussichtlich nicht realisiert werden. Die Kritik ist zu groß.

Die NBTC plant für Oktober eine öffentliche Anhörung. Dazu eingeladen sind neben Vertretern verschiedener staatlicher Agenturen auch Botschaften. Sollte der Plan auf heftigen Widerstand stoßen, will ihn die NBTC nicht weiter verfolgen. Die Behörde sieht in speziellen SIM-Karten die Möglichkeit, Ausländer, die im Königreich eine Straftat begehen oder vermisst werden, über Handy-Signale ausfindig zu machen. Diese SIM-Karten sollten ab 2017 von den Netzwerkprovidern an alle ausländischen Urlauber ausgegeben werden, die nach ihrer Ankunft in und von Thailand aus telefonieren wollen.



Als die NBTC im Juli ihren Plan bekannt gab, hagelte es in den sozialen Netzwerken heftige Proteste. Auch aus der Tourismusbranche: Spezielle SIM-Karten könnten sich negativ auf den Urlauberstrom auswirken, weil Sicherheitsdienste den Standort von Ausländern zu jeder Zeit ausfindig machen könnten und das einem Eingriff in die Privatsphäre des Handybesitzers gleichkäme.