PATTAYA: Die Stadtverwaltung hat eine Handy-Recycling-Kampagne initiiert, die nicht nur dem Umweltschutz zugutekommt, sondern mit der soziale Projekte unterstützt werden sollen.

Wer ein Mobiltelefon besitzt, für das er keine Verwendung mehr hat, wird aufgerufen, das Altgerät in der City Hall an der North Pattaya Road oder in den Filialen der Thailand Post abzugeben. Die gesammelten Geräte werden recycelt mit dem Ziel, das Material so aufzubereiten, dass die Rohstoffe wieder dem Produktkreislauf zugeführt werden können. Der Gewinn soll an wohltätige Projekte gespendet werden.

Infos, Tel.: 02-831.3553, 091-771.8751 oder 091-771.8752.