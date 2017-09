Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.17

SINGAPUR (dpa) - Nach dem frühen Unfall-Aus von Sebastian Vettel hat Mercedes-Pilot Lewis Hamilton das Formel-1-Nachtrennen in Singapur gewonnen.

Der Brite siegte am Sonntag auf dem Marina Bay Street Circuit vor dem Australier Daniel Ricciardo im Red Bull und seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas. Mit dem dritten Sieg in Serie baute Hamilton die Führung in der Gesamtwertung vor Vettel auf 28 Punkte aus. Ferrari-Fahrer Vettel war auf dem regennassen Kurs von der Pole Position gestartet, schied aber nach wenigen Metern nach einer Kollision mit Red-Bull-Pilot Max Verstappen und Teamgefährte Kimi Räikkönen aus..