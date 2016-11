Hamburger China-Konferenz mit Steinmeier und Ex-Kanzler Schröder

Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.16

HAMBURG (dpa) - Zum zehnten Mal lädt die Handelskammer Hamburg zu einem hochrangigen Treffen zwischen Europa und China ein. Es geht um eine Standortbestimmung für die Beziehungen zu China nach dem Brexit-Votum und dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA.

Führende Vertreter von Wirtschaft und Politik aus China und Europa kommen am Mittwoch (23.11.) zu einer zweitägigen Konferenz in der Handelskammer Hamburg zusammen. Der «Hamburg Summit», der alle zwei Jahre stattfindet, hat sich zu einem der wichtigsten Diskussionsforen zwischen China und Europa entwickelt. Den Ehrenvorsitz der Veranstaltung hat nach dem Tod von Helmut Schmidt der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder übernommen, der die Konferenz auch miteröffnen wird. Zu den weiteren prominenten Rednern zählt am zweiten Konferenztag der designierte Bundespräsident und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Aus China wird unter anderem die stellvertretende Premierministerin Liu Yandong erwartet.

«In diesem Jahr spüren wir noch mal ein gesteigertes Interesse aus China am «Hamburg Summit: China meets Europe»», sagte Philip Koch, Projektleiter für die Konferenz, in einer Veröffentlichung der Handelskammer. Neben den offiziellen Delegationen der chinesischen Regierung und der chinesischen Industrie- und Dienstleistungsverbände hätten sich mehre Unternehmergruppen aus China angemeldet. Rund die Hälfte der rund 500 Teilnehmer werde aus China kommen.

In den Mittelpunkt gerückt sind die chinesischen Direktinvestitionen in Deutschland und die Regeln für den Marktzugang für die europäische Wirtschaft in China. Auf der Agenda stehen zudem die wirtschaftliche Entwicklung in China und Europa, die Auswirkungen der chinesischen «Neue Seidenstraßen»-Initiative für die Hamburger Wirtschaft und der drohende Brexit. «Die Chinesen haben großes Interesse daran zu erfahren, wie es mit der EU weitergeht», sagte Koch.

Hamburg gilt mit 520 chinesischen Firmen als der größte China-Standort in Europa noch vor London. Dabei handelt es sich oft um die Niederlassungen chinesischer Handels- und Logistikfirmen und Reedereien. Die Kammer erwartet, dass sich nach dem Brexit weitere chinesische Firmen an der Elbe ansiedeln könnten, die den europäischen Markt im Blick haben. Doch Hamburg ist nicht nur ein wichtiger Standort für chinesische Unternehmen, sondern auch ein großer Handelspartner. Rund ein Drittel des Containerverkehrs im Hafen kommt aus China oder ist für dort bestimmt.