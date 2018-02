Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.18

Foto: The Nation

SATTAHIP: Die Polizei will den Besitzer eines Cafés verklagen, der einen Videoclip und Fotos von zwei Serviererinnen, bekleidet nur mit Schürze und Unterwäsche, während sie ihren Gästen Kaffee servierten, ins Internet gestellt hatte.

Fotos und der Videoclip waren als Werbung gedacht, um mehr Besucher in das Café zu locken. Plu Ta Luangs Superintendent Pol. Colonel Thanachai Usahakit sagte, die veröffentlichen Fotos von knapp bekleideten Frauen seien ein Verstoß gegen den Computer Act. Verstöße würden mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren und/oder einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Baht bestraft. Der Geschäftsmann erklärte, die Werbung mit der Absicht veröffentlicht zu haben, sexy auszusehen, nicht unzüchtig oder anmaßend für die Gesellschaft. Der 50-jährige Besitzer von „Coffee On Day“ in der Nähe der Kasempol-Kreuzung im Tambon Plu Ta Luang hat Videoclip und Fotos bereits aus dem Internet entfernt.