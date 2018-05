Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.18

HUA HIN: Erneut ist ein Tourist vor dem Strand Sai Noi von einem Hai angegriffen worden, aber nur leicht verletzt worden.

Der Südkoreaner musste sich nicht in ärztliche Behandlung begeben. Der Angriff im Meer vor dem Wat Tham Khao Tao ist vom Gouverneur der Provinz Prachuap Khiri Khan, Pongpan Vichiensamut, bestätigt worden. Der Urlauber hatte im Meer vor dem Strand Sai Noi geschwommen, obwohl Warnschilder in mehreren Sprachen davor warnen. Nachdem ein Norweger am 15. April von einem Haibiss am Fuß erheblich verletzt wurde, hatten die Behörden angekündigt, im Meer vor dem Strand Sai Noi ein Fangnetz zu ziehen. Dieses sollte Haie davon abhalten, Schwimmern zu nahe zu kommen. Doch bisher sind erst die Bojen installiert worden. Weil die Medien berichtet hatten, dass die Versicherung des Norwegers für den Krankenhausaufenthalt in Hua Hin nicht aufkommt und der Ausländer auf die Rechnung von rund 300.000 Baht sitzenbleibt, hat jetzt die lokale Tourismusbehörde beim Hauptsitz in Bangkok angefragt, ob die TAT dem verunglückten Ausländer nicht helfen kann..