Von: Björn Jahner | 27.11.17

BANGKOK: Der Zentrale Strafgerichtshof für Korruption und Fehlverhalten hat am Samstag einen Haftbefehl gegen Pol. Col. Chairit Anuri erlassen.



Dem ehemaligen stellvertretenden Kommandeur des Metropolitan Police Bureau’s Division 5 wird vorgeworfen, der ehemaligen Premierministerin Yingluck Shinawatra am 23. August zur Flucht verholfen zu haben, in dem er sie mit einem Fahrzeug zur Grenze fuhr. Chairit ist geständig, blieb jedoch der Vorladung ins Hauptquartier der Königlich Thailändischen Polizei fern. Er muss sich wegen Fahrlässigkeit in der Ausübung seiner Pflicht nach Artikel 157 des Thailändischen Strafgesetzbuches verantworten.

Yingluck hatte sich im August ins Ausland abgesetzt und wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Sie war am 30. September in Abwesenheit wegen Korruption zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ihr wird zur Last gelegt, dem Staat mit Subventionen für den Reisanbau einen Schaden von umgerechnet fast sieben Milliarden Euro zugefügt zu haben. Yingluck bestreitet dies. Sie war zwischen 2011 und 2014 Thailands erste Ministerpräsidentin. Sie ist die Schwester des früheren Regierungschefs Thaksin Shinawatra, der auch schon aus Furcht vor einer Haftstrafe ins Ausland geflohen war.