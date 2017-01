PATTAYA: Der Chef der Polizei in Chonburi Pol. Maj. Gen. Somprasong Yenthuam sagte in der Zeitung „The Nation“ am Donnerstag, dass das Gericht in Pattaya Haftbefehl gegen einen Briten und einen Südafrikaner erlassen habe, die verdächtigt werden, am Dienstag einen britischen Geschäftsmann ermordet zu haben.

Sie werden des Mordes an Tony Kenway, 39, beschuldigt und sollen darüber hinaus wegen des Besitzes eines nichtregistrierten Revolvers samt Munition sowie des Mitführens der Schusswaffe in der Öffentlichkeit bestraft werden. Die Immigration bestätigte, dass die beiden mutmaßlichen Täter über den Grenzübergang Klongyai in der Provinz Trat am Dienstag um 15 Uhr nach Kambodscha einreisten, nur wenige Stunden nach dem Mord an Tony Kenway.

Somprasong folgend, bittet die thailändische Polizei ihre kambodschanischen Amtskollegen um Hilfe, die beiden Männer aufzuspüren. Der mutmaßliche Mörder hatte nach Polizeiaussagen das Motorrad auf seinen Namen gemietet, das von seinem Komplizen bei der Flucht gelenkt wurde. Dadurch kamen die Ermittler den Männern auf die Schliche.