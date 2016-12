Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.16

PATTAYA: Am Eingang zur Walking Street wurde am Sonntagmorgen ein Händler mit einem breiten Angebot an Erotikartikeln festgenommen.

An dem Einsatz waren Soldaten, Polizisten und Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung beteiligt, meldet Manager Online. Die Sicherheitsdienste gingen einem Hinweis nach, dass ein Mann vor der Walking Street Sexspielzeug verkaufen würde. Der 36-jährige Händler bot an seinem Stand unter anderem Vibratoren, Viagra-Pillen und Kamagra-Gel an. Er wurde zur Polizeiwache gebracht.