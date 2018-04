Von: Björn Jahner | 15.04.18

BANGKOK: Die Popularität der thailändischen Seifenoper „Love Destiny“ ist ungebremst. So sagt so manch einer scherzhaft, dass die Serie geschaffen wurde, um Bangkoks chronisch verstopften Straßen an den Tagen von der Blechlawine zu befreien, an denen sie ausgestrahlt wird.

Nun hat es der Historien-TV-Hit sogar hinter Gittern geschafft. Krit Krasaethip, Direktor des Bangkoker Untersuchungsgefängnisses, sagte in „The Nation“, dass die Gefangenen normalerweise um 15 Uhr in den Schlafsaal gehen, wo ihnen TV-Programme zur Erholung gezeigt und religiöse Aktivitäten angeboten werden. Aufgrund der großen Nachfrage wird ihnen seit wenigen Wochen nun auch gestattet, eine Stunde die bekannte Seifenoper zu verfolgen, die jeden Mittwoch und Donnerstag ab 20.20 Uhr auf Channel 3 ausgestrahlt wird. Die Gefängnisleitung verspricht sich von der Maßnahme, die Häftlinge über die thailändische Geschichte aufzuklären. So besitzen viele keinen Schulabschluss und wissen nur wenig über das historische Erbe ihres Landes. Falls es in Zukunft ähnliche Serien mit kulturellem Inhalt gibt, sollen sie den Insassen ebenfalls gezeigt werden, so Krit.