Von: Sam Gruber | 15.12.17

KOH SAMUI: Das monatelange Hickhack um die Sperrzeiten für Nachtlokale auf Koh Samui scheint vor der Hochsaison ein Ende gefunden zu haben.

Seit Wochen toleriert die Polizei Öffnungszeiten bis 3 Uhr morgens und vor allem das jüngere Publikum in Chaweng nimmt die wiedergekehrte Freizügigkeit der thailändischen Behörden mit Freude auf. Geballte Proteste von Gastronomen aus den Nachtlokal-Sois im Zentrum Chawengs beim Polizeichef der Direktion Bophut scheinen insofern gefruchtet zu haben, als nun sogar eine „Hotline“ für die Diskotheken- und Barbetreiber eingerichtet worden ist. So erfahren sie direkt vom Polizeichef, wann und um wie viel Uhr jeweils geschlossen werden muss, zum Beispiel an Buddha-Tagen oder bei Wahlen. Eingedämmt werden soll so auch – sagen Insider – dass einzelne Polizeieinheiten anhand eigener Regeln Sondergebühren einkassieren. Wenn man gut informierten Kreisen Glauben schenken darf, könnte die Sperrzeitverkürzung während der Top-Saison ab Weihnachten um eine weitere Stunde erweitert werden. Schließungszeiten wie im Sommer ab Mitternacht oder 1 Uhr morgens sollten der Vergangenheit angehören.