BANGKOK: Rock und Heavy Metal-Fans aufgepasst! Am Dienstag, 28. Februar 2017 beehrt die US-amerikanische Kult-Band Guns N‘ Roses ihre Fans in Thailand im Rahmen ihrer „Not in this Lifetime Tour“ mit einem Konzert im SCG Stadium, Ban Mai, Amphoe Pak Kret, Nonthaburi.

Die Band rund um den Sänger Axl Rose und Gitarristen Slash erreichte mit Hits wie „November Rain“ (1991) und dem Remake von Bob Dylans‘ „Knockin‘ On Heaven‘s Door“ (1991) weltweite Bekanntheit.

Der Kartenvorverkauf ist ab sofort bei www.thaiticketmajor.com eröffnet. Da zu erwarten ist, dass die Tickets in Rekordzeit vergriffen sind, empfiehlt sich ein frühzeitiger Kauf.