Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.17

Uwe Hufschmidt, CEO & Chairman der German Sport & Lifestyle Co., Ltd. (Mitte), zusammen mit vier männlichen Models auf der GSF Fashion Show. Links im Bild der bekannte thailändische Schauspieler Beam Sarunyoo. Fotos: Jahner/GSF

PATTAYA: Am 27. September veranstaltete die GSF Gruppe mit Hauptgeschäftssitz in Pattaya eine Fashion Show im TSIX5 Hotel in Naklua, bei der die neuen Herbst- und Winter-Kollektionen der Sportbekleidungsmarken Puma, Adidas, Adidas Originals, der Motorsportmarken Automobili Lamborghini, Ferrari, Mercedes AMG sowie Porsche Design und Thomas Sabo präsentiert wurden.

Im CentralFestival Samui wurde ein neuer Adidas Concept Store eröffnet.

Die GSF-Gruppe ist seit 1984 im Sport- und Lifestyle-Bereich ein führender Vertriebspartner von exklusiven Weltmarken in der ASEAN-Region sowie Australien und Macau und hat mehrere Auszeichnungen als führender Retailer erhalten.

Präsentiert wurde sowohl Sportbekleidung...

Als offizieller Franchise-Partner von Adidas, eröffnete GSF im August und Oktober im CentralFestival Samui und CentralFestival Pattaya Beach einen 250 qm großen Adidas Concept Store, in dem alle Premium-Kollektionen angeboten werden.

Neue Filialen in Pattaya, Samui und Hua Hin

...als auch Bademoden.

​Im CentralFestrival Pattaya Beach befindet sich neu auch ein Adidas Originalstore, dem einzigen seiner Art in der Provinz Chonburi, in dem limitierte und Vollkollektionen angeboten werden. Einen 280 qm großen Adidas Court Store findet man ab dem 1. Dezember auch im Market Village Hua Hin.

Infos: www.gsf-sportfashion.com.