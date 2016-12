Von: Redaktion DER FARANG | 08.12.16

PATTAYA: Das „Waterfront Suites & Residence“ am Hafen Bali Hai kann unter Auflagen fertiggestellt werden.

Das berichtet das Nachrichtenportal „Pattaya One News“. Danach sollen die beteiligten Behörden und der Bauherr einen Kompromiss gefunden haben. Die Arbeiten an dem 53 Stockwerke hohen Apartment-Komplex waren im August 2014 eingestellt worden, weil der Bauherr das Condominium angeblich auf öffentlichem Land errichtet und es um viele Stockwerke zu hoch gezogen hatte. „Pattaya One News“ zitiert Lyon Weindenfeld, Direktor des Bali-Hai-Unternehmens. Danach müssen die obersten acht Stockwerke abgerissen und eine größere Tiefgarage geschaffen werden. Offenbar wurden bei Errichtung des Komplexes nicht gegen Auflagen der Umweltbehörde verstoßen.