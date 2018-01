Von: Björn Jahner | 28.01.18

BANGKOK: Am Stadtrand Bangkoks wurde der modernste 7-Eleven-Minimarkt der Metropole eröffnet. Das Modellprojekt hat sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben und soll wegweisend für zukünftige Shops des Mischkonzerns sein.

Die Filiale wurde im Dezember vergangenen Jahres auf dem Gelände des Panyapiwat Institute of Management Demonstration School in Pak Kret in Nonthaburi eröffnet und weist so einige innovative Features auf. Um unnötigen Müll zu vermeiden, wurden herkömmliche Preisschilder durch LED-Bildschirme ersetzt, alle Kühlschränke verfügen über Antifog-Beschichtungen und verbrauchen im Vergleich zu herkömmlichen Kühlgeräten 30 Prozent weniger Strom, Energie wird zudem auch durch Panoramaglasscheiben gespart, wodurch die Filiale auffallend hell und lichtdurchflutet erscheint. Dem Campus­umfeld entsprechend, verfügt der Minimarkt über mehrere Sitzmöglichkeiten mit Steckdosen und USB-Buchsen sowie Mikrowellen zur Selbstbedienung. Eine Besonderheit ist gewiss auch der sprechende Roboter an der Eingangstür, der die Kundschaft begrüßt. Vor der Filiale befindet sich zudem eine Ofo-Mietfahrradstation sowie eine Stromtankstelle für Elektrofahrzeuge. Ein Wehrmutstropfen bleibt jedoch: trotz aller Nachhaltigkeit werden auch in dieser grünen Filiale unnötig viele Plastiktüten verwendet und Papierquittungen gedruckt.