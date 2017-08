Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.17

WIEN (dpa) - Die Grünen in Österreich wollen bei den Parlamentswahlen am 15. Oktober zehn Prozent der Stimmen holen.



Dieses Wahlziel nannte die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek am Donnerstag bei der Vorstellung einer ersten Plakatkampagne in Wien. Das sei angesichts der Konkurrenz aus dem eigenen Lager durch die Liste des Grünen-Abtrünnigen Peter Pilz eine realistische Zahl. «Ich will auf jeden Fall verhindern, dass eine antieuropäische Partei wie die FPÖ in die Regierung kommt», meinte die 60-jährige EU-Abgeordnete. Inhaltlich will die Partei für die Gleichstellung der Frau kämpfen und unter anderem in der Migrationskrise Zeichen der Zuversicht statt der Angst setzen.

Lunacek war nach dem Rücktritt von Parteichefin Eva Glawischnig im Mai als Spitzenkandidatin nominiert worden. Die Grünen hatten zuletzt einige innerparteiliche Querelen. Die Umfragen sehen sie aktuell bei etwa sechs Prozent. Bei der Nationalratswahl 2013 hatten die in sechs von neun Landtagen vertretene Partei mit 12,4 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis auf Bundesebene erzielt.