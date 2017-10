Von: Redaktion DER FARANG | 20.10.17

BURIRAM: Ein 75-jähriger Großvater wurde in Polizeigewahrsam genommen, nachdem er angeblich seinen betrunkenen und aggressiven 17-jährigen Enkelsohn am Donnerstagabend in ihrem Haus in Ban Khok Yang Kan Luang im Bezirk Nang Rong mit einer Axt erschlagen hatte.

Der Großvater wartete auf die Polizei und übergab beim Eintreffen der Beamten die Tatwaffe. Sein Enkel starb an den Folgen sechs schwerer Verletzungen im Gesicht, am Hals, an der Schläfe und am Kopf.

Der Vater des Jungen, erklärte der Polizei, dass sein Schwiegervater seinen Sohn aus Notwehr getötet hat. Er gab weiter zu Protokoll, sein Sohn sei betrunken gewesen. Er verlangte Geld, um auszugehen und zu trinken. Dabei drohte er seinen Eltern, er würde sie verletzen, wenn er kein Geld bekommt.

Als der Großvater versuchte, seinen mit einer Axt bewaffneten Enkel zu beruhigen, schlug dieser mehrfach auf den alten Mann ein. Dabei ergriff der Großvater die Axt und verletzte damit seinen Enkelsohn, so der Vater des Getöteten.

Nachbarn erzählten der Polizei, der Enkel habe schon oft seinen eigenen Großvater verprügelt, nachdem er sich betrunken hatte.