Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.16

BANGKOK: Erneut war das Entertainmentviertel Nana das Ziel eines Großeinsatzes der Polizei.

200 Beamte kontrollierten in der Nacht zum Samstag Ausländer an der Sukhumvit Soi 3, Soi 4 und Soi 5. Bei 40 willkürlich ausgesuchten Afrikanern brachte der Drogentest für zehn Männer ein positives Ergebnis. Zudem konnten sie sich nicht ausweisen. Laut der Polizei hatte eine hohe Zahl der kontrollierten Ausländer keinen Reisepass bei sich. Nach Angaben von Generalmajor Surachet Hakpan hatte die Polizei die Großrazzia wegen der in Bangkok stattfindenden dreitägigen Tagung Asia Cooperation Dialogue (ACD) mit Vertretern aus 33 asiatischen Ländern angesetzt. Zudem sollte der nächtliche Einsatz gegen Ausländer aus Afrika und dem Mittleren Osten Straftaten verhindern. Ein Polizeisprecher betonte, die Kontrolle von ausschließlich „schwarzen Touristen“ sei kein rassistischer Akt gewesen.