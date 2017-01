PATTAYA: Zum dritten Mal veranstaltet die Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) am Samstag, 21. Januar, 13 bis 15 Uhr, das Wohltätigkeitskonzert „Love & Care“ im Alcazar Cabaret Theatre Pattaya, Second Road, Pattaya.

Neben unterhaltsamen Aufführungen der Kinder des Pattaya Orphanage erfolgt als Höhepunkt der Veranstaltung ein Konzert der bekannten thailändischen Band Maleehuana.

Der Eintrittspreis beträgt 1.000 Baht pro Person. Alle Einnahmen gehen in den Bildungsfond für Waisenkinder. Tickets sind im Pattaya Orphanage erhältlich.

Kontakt, Tel.: 081-752.0445 (Khun Toy), 038-488.956, 038-416.426. Infos: http://hhnft.org.