Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.17

BANGKOK: Wegen der Beerdigungszeremonien für den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej bleibt der Große Palast mit dem Wat Phra Kaeo vom 1. bis 29. Oktober geschlossen.

Der letzte Tag, den Großen Palast zu besichtigen, ist Samstag, 30. September. Nur noch an diesem Tag können Trauernde dem Monarchen in der Thronhalle Dusit Maha Prasat die letzte Ehre erweisen. Dort ist der Sarg aufgebahrt. Die Beerdigungszeremonien sind vom 25. bis 29. Oktober, die Einäscherung ist am 26. Oktober. Touristen können den Großen Palast ab 30. Oktober wieder besichtigen.