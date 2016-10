Von: Jörn Bender, dpa und Erik Nebel, dpa-AFX | 08.10.16

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Staatshilfe? Rettungsplan? Kapitalerhöhung? Die Deutsche Bank kommt nicht aus den Schlagzeilen - so sehr sich Konzernchef John Cryan auch müht, die Sorgen zu beschwichtigen. Weder Rettungsmilliarden vom Staat noch frisches Geld vom Markt seien derzeit nötig, verkündete er öffentlichkeitswirksam via «Bild»-Zeitung schon in der vergangenen Woche. Die Bank habe «weitaus weniger Risiken in den Büchern als früher» und sei «komfortabel mit freier Liquidität ausgestattet».

Besorgte Mitarbeiter versuchte Cryan mit einem Brief zu beruhigen. Darin beklagte er eine «verzerrte Außenwahrnehmung» und betonte: «Die Deutsche Bank verfügt über ein starkes Fundament.» Doch die Unruhe bleibt - obwohl sich der Kurs der Deutschen-Bank-Aktie wieder sichtlich erholt hat. Die Gerüchte gehen sogar schon so weit, dass über eine konzertierte Rettungsaktion der deutschen Industrie oder internationaler Finanzkonzerne für die Bank spekuliert wird.

Die Politik gießt Öl ins Feuer. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) konnte sich auf einer Reise nach Teheran jüngst eine Spitze gegen die Deutsche Bank nicht verkneifen: «Ich wusste nicht, ob ich lachen oder wütend sein soll, dass die Bank, die das Spekulantentum zum Geschäftsmodell gemacht hat, sich jetzt zum Opfer von Spekulanten erklärt.»

Und der Internationale Währungsfonds (IWF) schrieb dem deutschen Branchenprimus ins Stammbuch, Investoren ein «existenzfähiges Geschäftsmodell» anzubieten. Die Deutsche Bank müsse langfristig ihre Ertragsstärke sichern, mahnte IWF-Chefin Christine Lagarde: «Ich glaube, dass die Deutsche Bank wie viele Banken auch, auf ihr Geschäftsmodell schauen muss.» Der IWF attestierte der Bank erst im Sommer, wegen ihrer großen internationalen Vernetzung das riskanteste Geldhaus für das globale Finanzsystem zu sein.

Dabei hatte die Deutsche Bank die Finanzkrise doch zunächst anscheinend unbeschadet überstanden. Und so wollte der damalige Vorstandschef Anshu Jain im Investmentbanking sogar noch weitere Marktanteile gewinnen, während die Konkurrenz ihr Kapitalmarktgeschäft schrumpfen ließ. Unterschätzt wurden bei der Deutschen Bank offensichtlich die Auswirkungen der strengeren Auflagen, die weite Teile des Handelsgeschäfts immer weniger lukrativ machen.

Jain ist Geschichte, doch auch bei seinem als Sanierer angetretenen Nachfolger Cryan vermissen Analysten eine Vision. «Das neue Management macht die gleichen Fehler wie die Vorgänger, es fehlt an neuen Ideen», monierte Dieter Hein vom Analysehaus Fairesearch kürzlich in einem Interview. «Ich glaube, die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass dadurch der Fokus zu stark auf der riskanten und unprofitablen Investment-Banking-Sparte lag und daran hat sich nichts geändert.»

Seit Jahren tut sich die Deutsche Bank schwer, ordentliche Gewinne zu erwirtschaften, die Wall-Street-Konkurrenz enteilt und nimmt der Deutschen Bank Marktanteile im Geschäft mit Großkunden ab. Bei jüngsten Großgeschäften wie dem Börsengang der Eon-Tochter Uniper und der Monsanto-Übernahme durch Bayer machten andere Banken das Geschäft. Balsam ist da der milliardenschwere Schritt der RWE-Tochter Innogy aufs Parkett, den die Deutsche Bank maßgeblich managte.

Doch die Probleme bleiben gewaltig: Zinstief, strengere Regulierung, Digitalisierung. Dazu kommt bei der Deutschen Bank ein ganzer Berg hausgemachter Probleme: Mit 7800 Rechtsstreitigkeiten schlägt sich die Bank herum, wenn auch meist mit geringem Streitwert.

Seit vor drei Wochen die gewaltige 14-Milliarden-Dollar-Forderung der US-Behörden für umstrittene Hypothekendeals vor der Finanzkrise öffentlich wurde läuft die Krisenkommunikation bei der Deutschen Bank auf Hochtouren. Denn an der Börse ist der Dax-Konzern derzeit kaum mehr wert. Und die rund 5,5 Milliarden Euro Rückstellungen für mögliche juristische Niederlagen könnten zu knapp kalkuliert sein.

Und nun kursieren unbestätigte Meldungen, sowohl die US-Konkurrenz als auch deutsche Dax-Konzerne stünden bereit, um der Deutschen Bank notfalls mit frischem Geld aus der Bredouille zu helfen, sollte sich die Kapitaldecke doch als zu dünn erweisen. Es wäre eine Ironie der Geschichte, wie Bankenprofessor Hans-Peter Burghof meint: «Früher hat die Deutsche Bank in der "Deutschland AG" die Unternehmen gerettet, jetzt könnte es anders herum gehen. Das zeigt aber auch, wie wichtig die Deutsche Bank unverändert für die deutsche Wirtschaft ist.»