Von: Björn Jahner | 10.12.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Sao Ching Cha (Große Schaukel) wurde für die Öffentlichkeit gesperrt, um das Wahrzeichen von Bangkok für zwei Millionen Baht zu renovieren.

Gemäß dem Leiter des Amts für Stadtplanung Sakchai Bunma, wurden bei einer jüngs­ten Inspektion leichte Schäden an dem Bauwerk entdeckt, wie Farbabblätterungen, Risse und Schmutzspuren. Die beiden 21,5 Meter hohen Schaukelpfos­ten, die vor 11 Jahren ersetzt wurden, befinden sich noch in gutem Zustand, lediglich ihre Farbe und die Holzstruktur bedürfe Sakchai folgend einer Erneuerung. Die Arbeiten sollen 300 Tage in Anspruch nehmen.



Sao Ching Cha wurde im Jahr 1784 von König Phra Phutthayotfa Chulalok (Rama I.) vor dem Brahma-Schrein Devasathan errichtet, welcher zur gleichen Zeit entstand. Die Empfehlung, diese Schaukel zu bauen, bekam er von einem Brahmanen aus der Provinz Sukhothai, der ihm versicherte, eine derartige Zeremonie würde seine neue Hauptstadt erstarken lassen. Im Jahr 1920 wurde die Schaukel renoviert und an ihrer heutigen Position im Herzen der Altstadt an der Bamrung Mueang Road im Bezirk Phra Nakhon wieder aufgebaut.