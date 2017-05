Große Herausforderungen warten auf Südkoreas neuen Präsidenten

Von: Dirk Godder (dpa) | 10.05.17

SEOUL (dpa) - Für den neuen südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In hat im zweiten Anlauf auf höchste Staatsamt in Südkorea geklappt. Doch liegt eine Menge Arbeit vor ihm. Er muss nach dem großen Korruptionsskandal um seine Vorgängerin wieder für Vertrauen in die Regierung sorgen.

Das Blaue Haus - der Amtssitz des südkoreanischen Präsidenten - könnte schon bald eine öffentliche Ruhezone werden. Solche Pläne schweben Moon Jae In, der die vorgezogene Präsidentenwahl am Dienstag gewann, schon lange vor. Trotz der Nähe zum Stadtzentrum von Seoul ist dem linksliberalen Politiker das Gelände um den Palast mit seinem beeindruckenden blauen Ziegeldach zu abgeschirmt. Moon will auch symbolisch einen Wandel anzeigen und eine größere Nähe zu den Bürgern herstellen. Sein künftiges Büro will er am liebsten in den benachbarten Regierungskomplex am Gwanghwamun-Platz verlegen.

Dort hatten Hunderttausende von Südkoreanern monatelang durch ihre Kerzenlicht-Demonstrationen den Sturz von Moons Vorgängerin Park Geun Hye wegen ihrer Rolle in einem Korruptionsskandal eingeleitet. Die Tochter des früheren Militärdiktators Park Chung Hee hatte sich vor ihrer Amtsenthebung durch das Verfassungsgericht am 10. März im Präsidentenpalast praktisch abgekapselt.

Ende 2012 entschieden sich die Südkoreaner noch für Park, knapp viereinhalb Jahre später wählten sie jetzt ihren damaligen schärfsten Konkurrenten. Moons Popularität nahm wegen des Skandals deutlich zu. Die Regierung stürzte dagegen in eine Vertrauenskrise.

Nun also geben die Menschen dem früheren Menschenrechtsanwalt Moon den Auftrag, das Land nach den politischen Turbulenzen wieder in ruhigere Fahrwasser zu bringen, die Korruption zu bekämpfen und die Wirtschaft anzukurbeln. Doch vermuten Beobachter, dass es für den neuen Präsidenten angesichts großer innerer und äußerer Widerstände schwierig sein dürfte, einen tiefgreifenden politischen Wandel einzuleiten.

«Die Krise ist noch nicht überstanden, nur weil sie aus den Medien ist - das Ganze ist noch ungelöster denn je», sagt der Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul, Lars-Andre Richter. Doch biete sich eine große Chance, indem Moon klar mache, dass «bestimmte Dinge so nicht weitergehen dürfen».

Zudem hat Asiens viertgrößte Volkswirtschaft mit einer steigenden Jugendarbeitslosigkeit und einer sinkenden Geburtenrate zu kämpfen. Moon versprach, mehr als 800.000 Jobs im öffentlichen Bereich zu schaffen. Das Vorhaben stößt auf Zweifel.

Auch gibt es große externe Unsicherheiten. Der zunehmend schärfer werdende Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm stellt dabei das größte Problem dar. Moon will an der unter dem Etikett «Sonnenscheinpolitik» bekannten Annäherung an Nordkorea der früheren liberalen Präsidenten Kim Dae Jung und Roh Moo Hyun anknüpfen. Doch die kommunistische Führung in Pjöngjang schließt Verhandlungen über die Atomwaffenentwicklung kategorisch aus.

Auch Moon will die Sicherheit seines Landes auf der Grundlage einer festen Allianz mit den USA stärken, sich jedoch für ausgeglichenere Beziehungen einsetzen. US-Präsident Donald Trump drohte mehrfach mit Alleingängen gegen Nordkorea und schloss auch einen militärischen Erstschlag nicht aus. «Für das Management der Allianz wird es angesichts der drohenden Unsicherheit wichtig sein, wie sich seine Beziehung zu den USA entwickelt», schrieben die Forscher James Kim und John Lee vom Asan-Institut in Seoul kurz vor der Wahl über Moon.

Schon keimte während des Wahlkampfs in Südkorea ein innenpolitischer Streit um die früher als erwartet durchgeführte Verlegung eines neuen, gegen Nordkorea gerichteten Raketenabwehrsystems der USA auf, gegen das auch China und Russland protestierten. Moon hatte wegen der Widerstände darauf bestanden, die Verlegung einer Batterie des THAAD-Abwehrsystems der nächsten Regierung zu überlassen. Auch kündigen sich harte Verhandlungen mit den USA über die Verteilung der Kosten für THAAD an.

Moon ist bereit, Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu treffen, weist aber den Verdacht zurück, er könne das ohne Absprache mit den USA tun. Er machte in einem Interview der «Washington Post» klar, dass er im Fall des Wahlsiegs zunächst mit Trump sprechen müsse, «um zu einer Vereinbarung mit ihm über die Maßnahmen zur Abschaffung des nordkoreanischen Atomprogramms» zu kommen.

Ein weiterer Stolperstein für das ehrgeizige Reformprogramm Moons liegt im eigenen Land. Nach dem jetzigen Stand verfüge keine Partei über eine «mehrheitlich gesetzgeberische Kontrolle» im Parlament, konstatierten die Forscher vom Asan-Institut. «Das heißt, die Einführung von Reformen in der Nationalversammlung wird genauso schwierg sein wie unter den vorhergehenden Regierungen.»