Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.17

Foto: The Phuket News

PHUKET: Beim Brand des bei Touristen beliebten Nachtclubs Seduction an der Walking Street in Patong ist am Samstagabend niemand verletzt worden.

Das Feuer brach kurz vor 20 Uhr aus. Aus dem zweiten Flur quoll schwarzer Rauch. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen zahlreiche Schaulustige vor der Disco an der Bangla Road, berichtet „Phuket News“. Alle Mitarbeiter und Gäste hatten da bereits in Panik das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr brauchte zwei Stunden, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Brandursache ist unbekannt.