Von: Björn Jahner | 15.01.18

NONTHABURI: Die zweite IKEA-Filiale Thailands eröffnet am 15. März im Umland Bangkoks. Sie wird das größte Kaufhaus der skandinavischen Kette für Selbstaufbaumöbel und Haushaltswaren Südostasiens darstellen und läuft damit dem IKEA-Kaufhaus im malaysischen Johor Bahru den Rang ab.

IKEA Bang Yai befindet sich direkt neben der Shopping Mall Central Westgate in Nonthaburi und umfasst 50.278 Quadratmeter Verkaufsfläche auf drei Etage. Einzigartig ist, dass es sich weltweit um die erste Filiale handelt, die Ein- und Ausgänge auf jeder Etage hat, insgesamt sechs. Einem Bericht von „Prachachart“ folgend, trägt der schwedische Möbelgigant damit dem Einkaufsverhalten von Thais Rechnung. Denn im Gegensatz zu Europäern, wissen ThailänderInnen zumeist bereits vor der Shoppingtour ganz genau, was sie einkaufen möchten und sind stets bemüht, so wenig zu laufen wie möglich.

Thailands erste IKEA-Filiale wurde im November 2014 am Einkaufszentrum Mega Bangna in Bangna eröffnet. Sie umfasst eine Einzelhandelsfläche von 44.000 Quadratmetern.