Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.17

PHUKET: Die Provinzverwaltung lässt zur Sicherheit von Thais und Urlaubern inselweit 3.400 Überwachungskameras installieren und schafft zehn Touristenzentren.

In den Zentren gibt es für Urlauber allgemeine Informationen und kostenlose Broschüren mit einem Inselplan. Das erste Zentrum haben jetzt Gouverneur Norapat Plodthong und der Generaldirektor des Department of Marine and Coastal Resources (DMCR), Jatuporn Burutpat, in Patong eröffnet. Weitere neun Zentren entstehen an den Stränden Kata, Karon, Nai Harn, Promthep Cape, Rawai Pier, Kamala, Surin und Nai Yang sowie im Büro für Disaster Prevention and Mitigation in Phuket-Stadt. Die Anlaufstellen für Touristen werden 24 Stunden geöffnet sein. Ansprechpartner sind Mitarbeiter der Provinzverwaltung, weiter der Marine- und Touristenpolizei sowie Englisch und/ oder Chinesisch sprechende Volontäre. Jatuporn Burutpat hat die Thais aufgefordert, für saubere Strände zu sorgen und das Meeresleben zu schützen.