Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.16

MACAU: Die GSF-Gruppe mit Hauptsitz in Pattaya, exklusiver Distributor von Weltmarken wie Adidas, Puma, Porsche Design, Thomas Sabo sowie allen führenden Motorsportmarken wie Ferrari, Lamborghini, BMW Motorsport, Mercedes AMG und vielen anderen, befindet sich weiter auf Expansionskurs.

Nach der erfolgreichen Eröffnung des Grand Motorsport Flagshipstores im The Venetian Macao (China) im Juni erfolgte am 13. September die Eröffnung des Grand Motorsport Stores im nagelneuen Parisian Macao. Ein weiterer Grand Motorsport Store wird zudem am 1. Oktober in der Bluport Hua Hin Resort Mall an der Phetkasem Road eröffnet.