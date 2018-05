Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.18

HUA HIN: Ab 17. Mai wird der Fahrdienstvermittler Grab seine Dienstleistungen auch in der Touristenmetropole Hua Hin anbieten.

Grab ist in Thailand bereits in 16 Provinzen vertreten, mit Grab Taxi, Grab Bike, Grab Car und dem Essenslieferanten Grab Food. Das Unternehmen plant bis zum Jahresende in weiteren vier Provinzen aktiv zu werden. Über eine App können Kunden sich eine Limousine oder ein Motorradtaxi bestellen. Die App kennt seinen Standort, und bezahlt wird in bar oder über die App. Vor Wochen machte Grab Schlagzeilen, als das Unternehmen in Südostasien den Mitbewerber Uber übernahm.