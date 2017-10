â€žGrabâ€œ kommt nach Kambodscha

Foto: The Nation

PHNOM PENH: Der Mietwagen- und Taxivermittlungsdienst Grab bereitet seinen Einstieg in Phnom Penh vor. Grab hat bereits Hunderte von Standorten in Phnom Penh in seiner App gelistet und einen Aufruf zur Bewerbung für potentielle Fahrer veröffentlicht.

Einen offiziellen Starttermin gibt es aber nicht. Man befinde sich aber im Kontakt mit den für die Genehmigung zuständigen kambodschanischen Behörden, sagte ein Sprecher von Grab gegenüber der „Phnom Penh Post“. Grab-Konkurrent Uber hat bereits vor über drei Monaten in Phnom Penh mit einer Testphase seines Services begonnen. Auf dem Markt tummeln sich zudem einheimische Firmen mit webbasierten Taxibestellungsanwendungen wie Exnet Taxi Cambodia, iTsumo and PassApp.