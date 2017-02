Von: Redaktion DER FARANG | 11.02.17

KUALA LUMPUR (dpa) - Golfprofi Marcel Siem ist beim Turnier in Kuala Lumpur vor dem Finaltag aus den Top Ten gefallen. Der 36 Jahre alte Ratinger spielte am Samstag nur eine 73er-Runde und fiel mit insgesamt 210 Schlägen vom siebten auf den geteilten 23. Rang zurück. Maximilian Kieffer aus Düsseldorf lag vor der Schlussrunde bei der mit drei Millionen Dollar dotierten Veranstaltung der European Tour in Malaysia mit 212 Schlägen auf dem 34. Platz.

Beste Chancen auf den Sieg im Saujana Golf & Country Club hat Masters-Sieger Danny Willett. Der 29-jährige Engländer führte mit 200 Schlägen vor dem Amerikaner David Lipsky (203) und dem Franzosen Alexander Levy (204).