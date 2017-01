HUA HIN: Eigentlich geht es beschaulich in Bang Saphan zu. In den vergangenen Wochen jedoch suchten hunderte Menschen das Dorf Pa Ron in dem Bezirk im südlichen Teil der Provinz Prachuap Khiri Khan auf, nachdem bekannt wurde, dass in dem nahe der Siedlung gelegenen Khlong Pun Lum, Einheimische einen zwei Baht schweren Goldklumpen gefunden hatten.

Daraufhin brach ein regelrechter Goldrausch aus: viele Menschen versammelten sich an dem Gewässer, um ihr Glück im Goldwaschen zu versuchen. Auch ausländische Touristen reisten vermehrt nach Pa Ron und nutzten die Chance, den Goldsuchern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen.



Gerüchten folgend, soll der angeblich im Khlong gefundene Goldklumpen für einen Preis von 100.000 Baht den Besitzer gewechselt haben, auch wenn bisher niemand den Fund wirklich bestätigen konnte.



Die Einwohner hingegen profitierten von dem Besucherandrang, weshalb die Verwaltung des Unterbezirks Ron Thong bereits in Erwägung zieht, das Dorf zu einer Touris­tenattraktion zu vermarkten, in der die Besucher an dem traditionellen Leben der Bevölkerung teilhaben können.



Tatsächlich besitzt Bang Saphan den Ruf, die Region in Thailand zu sein, in der Gold mit 99 Prozent Reinheit gefunden wurde.