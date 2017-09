Von: Friederike Marx (dpa) | 01.09.17

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nordkorea-Krise und politischer Hickhack in den USA verunsichern Anleger. Für manche ist Gold ein sicherer Hafen. Das Edelmetall gewinnt wieder an Glanz.

Eine 100 Kilo schwere Goldmünze klauten Diebe im März aus dem Bodemuseum in Berlin. Doch das Edelmetall zieht nicht nur Langfinger an, sondern derzeit auch wieder mehr Anleger. Mit 1.326,08 Dollar pro Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erreichte der Goldpreis in dieser Woche zeitweise ein Jahreshoch an der Börse.

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)