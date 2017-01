Von: Redaktion DER FARANG | 04.01.17

WIEN (dpa) - Der untergetauchte Leipziger Hells-Angels-Boss ist in Österreich festgenommen worden. Der Mann wurde am Mittwoch im Vereinslokal der Hells Angels in Wien aufgegriffen, wie das Bundeskriminalamt mitteilte. Die Polizei war nach einem Hinweis mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Der Mann ließ sich laut Behördenangaben widerstandslos festnehmen. Der 34-Jährige war europaweit wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Mordes gesucht worden. Das sächsische Landeskriminalamt (LKA) hatte 10.000 Euro Belohnung für Hinweise auf ihn ausgesetzt.

Der Rocker soll am 25. Juni 2016 an einer Schießerei in Leipzig beteiligt gewesen sein, bei der ein 27 Jahre altes Mitglied des Rockerclubs United Tribuns getötet wurde. Der Verdächtige saß im vorigen Sommer bereits in Untersuchungshaft, wurde dann aber freigelassen und tauchte unter.

Über den Zeitpunkt der Auslieferung nach Deutschland war zunächst noch nicht entschieden.