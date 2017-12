Von: Björn Jahner | 23.12.17

BANGKOK: Beamte der Stadtverwaltung (BMA) werden in den nächs­ten Wochen ihre Kontrollen verstärken, ob die über die Feiertage zum Jahresende in Supermärkten und Einkaufszentren angebotenen Geschenkkörbe im Einklang mit dem Gesetz stehen.

Gemäß dem Vizegouverneur Bangkoks, dürfen die beliebten Neujahrspräsente keine alkoholischen Getränke oder Produkte enthalten, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bereits abgelaufen ist. So wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Beschwerden laut, dass die Geschenkkörbe abgelaufene oder Produkte mit minderwertiger Qualität enthielten. Daher hat die BMA in diesem Jahr mehrere Neuregelungen erlassen: Personen, die unzufrieden mit der Qualität ihres Neujahrs-Geschenkkorbes sind, haben das Recht, diesen bis zum 28. Februar 2018 umzutauschen. Enthalten die Geschenkkörbe Obst oder Gemüse, dürfen sie nicht länger als drei Tage zum Kauf angeboten werden. Alle Körbe müssen zudem über ein Etikett verfügen, das über das Mindesthaltbarkeitsdatum informiert. Bei Verstößen drohen Strafzahlungen von bis zu 30.000 Baht. Enthalten sie alkoholische Produkte drohen eine bis zu sechsmonatige Haftstrafe und/ oder eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Baht.