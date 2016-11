Von: Redaktion DER FARANG | 20.11.16

BANGKOK: Die Vereinigung der Thailändischen Einkaufszentren (TSCA) fordert eine Verringerung der Importsteuer bzw. Zölle auf Luxuswaren.

Nur so könne Thailand mit der Konkurrenz aus Singapur und Hongkong mithalten und sich als beliebtes Reiseziel und weltweit bekanntes Einkaufsziel darstellen. Dann kämen mehr sogenannte Qualitätsurlauber ins Land, und neben dem Tourismus würde der Einzelhandel gestärkt. Derzeit würden Ausländer im Königreich jeden Tag rund 5.000 Baht ausgeben, davon 1.200 für Shopping. Wenn jeder Tourist täglich nur 100 Baht mehr beim Einkauf zahlen würde, wären das nach Berechnungen der Vereinigung Mehreinnahmen für die Wirtschaft in Höhe von 30 Milliarden Baht. Und dieses Ziel könne am ehesten über eine Reduzierung der Luxussteuer erreicht werden. Laut der TSCA sinken derzeit die Investitionen in Einkaufszentren, auch, weil die Renditen von 12 bis 16 Prozent vor vier Jahren auf jetzt 7 bis 12 Prozent gefallen sind. Investoren müssen also länger warten, bis sie mit ihrem Kapital die Gewinnzone erreichen.