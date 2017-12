Von: Björn Jahner | 18.12.17



BANGKOK: Keine Lust schwere Koffer zu tragen? In Bangkok wurde ein neuer Service lanciert, der den Transport von Reisegepäck und Einkäufen übernimmt.

Schalter von „Bellugg Luggage Delivery“ befinden sich am Suvarnabhumi Airport (B Floor), The EmQuartier Shopping Mall, am Chatuchak Market und im Eastin Grand Sathorn Hotel. Die Preise variieren je nach Größe des Gepäckstücks und liegen zwischen 150 und 600 Baht. Im Preis inklusive sind der Gepäckträger sowie eine Versicherung gegen Diebstahl, Feuer und Terroranschläge (Deckungssumme bis zu 50.000 Baht). Und da niemand gern sein Gepäck in fremde Hände gibt, kann der Transport in Echtzeit getrackt werden. Infos: www.bellugg.com.