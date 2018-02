Von: Björn Jahner | 04.02.18

BANGKOK: Fast Zweidrittel des Gemüses aus Hydrokultur weist gefährlich hohe Pestizidwerte auf, die in vielen Fällen sogar über dem Grenzwert liegen, warnt die Nicht-Regierungsorganisation Thailand Pesticide Alert Network (Thai-PAN).

Untersucht wurden 30 Gemüseproben aus Hydrokultur auf Märkten und Supermärkten in Bangkok und den umgebenden Provinzen. 19 Proben wiesen Pestizidwerte auf, die weit über dem Grenzwert lagen, drei enthielten Pestizid­rückstände unter dem Grenzwert und acht weitere waren frei von chemischen Rückständen. Das Ergebnis zeige Thai-Pan-Koordinatorin Prokchon Usap folgend auf, dass Gemüse aus Hydrokultur lange nicht so sicher sei wie Konsumenten annehmen. „Manche Leute denken, dass hydroponisches Gemüse sicher sei und weniger Pestizide enthalte oder sogar frei von ihnen wäre. Das ist nicht wahr“, warnte sie in der „Bangkok Post“. In den untersuchten Proben wurden 25 verschiedene Giftstoffe nachgewiesen, darunter das Herbizid Ametryn, das Pilzvernichtungsmittel Azoxystrobin und das Insektizid Methomyl.