Von: Redaktion DER FARANG | 18.04.18

BANGKOK: Ein Italiener hat sich in seinem Apartment im Bezirk Thonglor erschossen, weil ihm offenbar das Geld ausgegangen war.

Ein Zimmermädchen stieß am Montagmorgen auf die Leiche, als es das Apartment im 17. Geschoss eines 36 Stockwerke hohen Gebäudes reinigen wollte. Die Polizei fand den ganz in schwarz gekleideten Mann auf dem Bett, das Gesicht mit einem Kissen und Bekleidung bedeckt. In seiner rechten Hand hielt er einen Revolver. Auf einem kleinen Tisch hatte der 51-Jährige seiner thailändischen Freundin ein Schreiben hinterlassen. Darin entschuldigte er sich für den Selbstmord und bat die Frau, seinen besten Freund zu benachrichtigen. Dieser erklärte später der Polizei, sein Freund habe kein Geld mehr gehabt.