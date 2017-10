Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.17

PATTAYA: Im Touristenzentrum sind Zehntausende gelbe Ringelblumen zu den Beerdigungszeremonien für den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej gepflanzt worden.

Für die Pflanzaktion mit 50.000 Blumen hat die Stadtverwaltung 600.000 Baht zur Verfügung gestellt. Ringelblumen blühen an den Straßen wie Sukhumvit Road, Südpattaya Road, Naklua Road, an städtische Wahrzeichen wie am Kreisel an der North Pattaya Road, auf dem Lan Pho Naklua Park und vor der City Hall an der North Pattaya Road. Weitere gelbe Blumen schmücken den Tempel Chaimongkhol, in dem am Einäscherungstag 26. Oktober Tausende Trauernde des Königs gedenken werden. Für die Pflanzaktion wurden gelbe Blumen ausgesucht, weil der verstorbene Monarch an einem Montag geboren wurde; und der Montag hat für Thais die Farbe Gelb.