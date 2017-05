Geiselnehmer hatte hohe Schulden

Von: Redaktion DER FARANG | 14.05.17

ERPFENDORF (dpa) - Der Bankräuber, der am Freitag eine Filiale eines Geldinstituts in Österreich überfallen hatte, hat seine Geisel schon in seiner Wohnung genommen.



Er habe den 32 Jahre alten Taxifahrer zu sich nach Hause bestellt und ihn dort genötigt, eine Sprengstoffweste überzuziehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Danach habe sich der 28-Jährige zur Bank in Erpfendorf in Tirol fahren lassen.

Ein anfänglicher Verdacht gegen die Geisel, die nach erstem Anschein eher bereitwillig mitgespielt habe, hat sich den Angaben zufolge als falsch erwiesen. Nach sechs Stunden hatte der Geiselnehmer aufgegeben. Die Weste war eine Attrappe. Der 28-Jährige hat laut Polizei hohe Schulden.