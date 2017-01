Gegneranalyse und Postenkarussell: Mexiko bereitet sich auf Trump vor

Von: Denis Düttmann (dpa) | 18.01.17

MEXIKO-STADT (dpa) - Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten war für Mexiko der Super-GAU. Jetzt wird an den Stellschrauben für die Ära Trump gedreht. Beinahe sehnen die Mexikaner den Amtsantritt schon herbei: Nichts ist schlimmer als die Unsicherheit.

Ildefonso Guajardo ist vorbereitet - er hat den Gegner eingehend studiert. Das letzte Buch auf seiner Lektüreliste: «The Art of the Deal» von Donald Trump. Der mexikanische Wirtschaftsminister will schon einmal wissen, mit wem er es da künftig zu tun haben wird.

Wenn Trump am Freitag ins Weiße Haus einzieht, wird es ungemütlich für Mexiko. Der Republikaner will das Nordamerikanische Freihandelabkommen (Nafta) neu verhandeln oder sogar aufkündigen. US-Unternehmen, die im Nachbarland produzieren, setzt er massiv unter Druck. Offenbar in vorauseilendem Gehorsam beerdigte der Autobauer Ford zuletzt ein Milliarden-Projekt in Mexiko und investiert nun stattdessen in den USA.

Um die illegale Einwanderung zu stoppen, will Trump an der Grenze zu Mexiko eine Mauer errichten - auf Kosten Mexikos. Auch der Ton zwischen Washington und Mexiko-Stadt dürfte rauer werden. «Wenn Mexiko uns seine Leute schickt, schickt es nicht seine Besten», sagte Trump im Wahlkampf. «Es sind Vergewaltiger und Drogendealer. Einige sind auch gute Leute, nehme ich an.»

Für Mexiko war die Wahl des New Yorker Immobilientycoons der Super-GAU - jetzt bereiten sich Politik und Diplomatie auf die Ära Trump vor. Nachdem der damalige Finanzminister Luis Videgaray im vergangenen Jahr wegen des umstrittenen Besuchs von Trump in Mexiko geschasst worden war, holte Enrique Peña Nieto seinen Freund nun zurück ins Kabinett - als Außenminister. Er soll mit Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner gut bekannt sein. Das könnte jetzt nützlich sein.

Beim Jahrestreffen des diplomatischen Corps schwor Videgaray die Botschafter und Konsuln schon mal auf die großen Herausforderungen ein: «Wir werden den Dialog suchen und in den Verhandlungen die Interessen Mexikos verteidigen.» Weder Konfrontation noch Unterwerfung seien jetzt das Gebot der Stunde. Finanzminister José Antonio Meade sekundierte: «Mexiko wird auf die Probe gestellt.»

Nach monatelangen Spekulationen sehnen viele Trumps Amtseinführung am Freitag auf den Stufen des Kapitols in Washington schon herbei, um endlich Klarheit über seine konkreten Pläne zu haben. «Das Beste, was passieren kann, ist, dass Trump endlich sein Amt antritt», sagte der mexikanische Generalsekretär der Industrieländerorganisation OECD, José Ángel Gurría. «Dann können wir konkret arbeiten und werden erfahren, wie die Zukunft der bilateralen Beziehung aussieht.»

Nach Einschätzung von Experten war es gerade die Unsicherheit auf den Märkten, die zuletzt den mexikanischen Peso abstürzen ließ. «Wir sind ins Kino gegangen und haben Vorschauen gesehen», beschrieb Mexikos Notenbankchef Agustín Carstens zuletzt die Lage. «Wir haben einige Szenen gesehen, aber wir wissen noch nicht, ob es ein Horrorfilm ist oder ob es ein Happy End gibt.»

Wichtige diplomatische Posten wurden vor Trumps Amtsantritt neu besetzt: Der bisherige Botschafter in Washington, Carlos Manuel Sada Solana, verantwortet künftig als Staatssekretär für Nordamerika im mexikanischen Außenministerium die Verhandlungen mit den USA. Neuer Botschafter in den USA wird Gerónimo Gutiérrez Fernández, der bislang die Nordamerikanischen Entwicklungsbank in San Antonio führte und als Kenner der Vereinigten Staaten gilt.

«Die neue Etappe in den bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Mexiko wird eine große Herausforderung», sagte Präsident Peña Nieto. «Es ist offensichtlich, dass wir einige Meinungsverschiedenheiten mit der künftigen Regierung der Vereinigten Staaten haben.»

Mexikos Wirtschaftsminister Guajardo zeigt sich für die Verhandlungen mit den USA jedenfalls selbstbewusst. «Ich habe keine Angst vor Trump», sagte er kürzlich in einem Interview des Fernsehsenders Televisa. Schließlich kann auch Mexiko einiges in die Waagschale werfen. «Wir sind der zweitgrößte Käufer von US-Produkten. Wir kaufen mehr als China», sagte Guajardo.

«Wir sind der größte Kunde für Schweinefleisch, Mais, Fruktose. Alle Staaten, die für Trump gestimmt haben, wären am stärksten betroffen, wenn der Vertrag mit Mexiko gebrochen wird.» Einer Reform des Nafta-Abkommens steht der Minister durchaus aufgeschlossen gegenüber: «Der Vertrag muss zum Nutzen Mexikos verändert werden. Die Balance ist fundamental. Alle Parteien müssen dabei gewinnen.»

Sollte Trump wie angekündigt, Importe von in Mexiko ansässigen US-Firmen tatsächlich mit hohen Zöllen oder Steuern belegen, könnte Mexiko zum Gegenschlag ausholen. «Wir müssen darauf vorbereiten sein, durch fiskalische Maßnahmen die Folgen solcher Aktionen sofort zu neutralisieren», sagte Guajardo.

Bei den Verhandlungen über die Zukunft von Nafta will der Minister Trump mit dessen eigenen Waffen schlagen. «Einer von Trumps Ratschlägen in seinem Buch lautet: Setze dich niemals an den Verhandlungstisch, wenn du kein Druckmittel hast», zitierte Guajardo aus «The Art of the Deal».