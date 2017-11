Von: Redaktion DER FARANG | 18.11.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Im Bezirk Lat Phrao haben Polizei und Soldaten eine Fabrik geschlossen, die gefälschte Anstecknadeln zur Einäscherung des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) hergestellt hatte.

Vorausgegangen war am Mittwoch die Festnahme einer 65 Jahre alten Frau, die gefälschte Anstecknadeln verkaufte. Diese Nadeln kamen aus der Fabrik im Bezirk Lat Phrao. In einer verdeckten Operation wurde Beweismaterial sichergestellt und der Inhaber des Betriebs Chayatham an der Soi Lat Phrao 71 verhaftet. Zehn Arbeiter hatten auf dem zwei Rai großen Fabrikgelände die Fälschungen produziert.