Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.18

Immer wieder zieht die FDA Präparate aus dem Verkehr, meistens zur Gewichtsreduzierung, die gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe enthalten. Foto: The Nation

BANGKOK: Die für Lebensmittel und Arzneimittel zuständige Behörde FDA appelliert an die Verbraucher, Nahrungsergänzungsmittel und ähnliche Produkte nur bei Unternehmen zu kaufen, die sich als zuverlässig erwiesen haben.

Laut dem FDA-Generaldirektor Dr. Sukhum Kanchanaphima wurden fünf Gruppen von gefährlichen Substanzen in Arzneimittel zur Behandlung der erektilen Dysfunktion, in Mittel zur Gewichtsabnahme, Abführmittel, Steroide und Stimulanzien gefunden. „Wir haben bei unserem Überwachungsprogramm festgestellt, dass gefährliche Substanzen illegal in verschiedene Produkte gemischt werden, die als Nahrungsergänzungsmittel registriert und vermarktet werden.“ Sollte jemand nach der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ungewöhnliche Beschwerden feststellen, sollte er sofort einen Arzt aufsuchen und die FDA informieren.

Im vergangenen Jahr hat die FDA die Gewichtsreduktionsmedikation Sibutramin in 3 Prozent der getesteten Pulverkaffee-Instantprodukte und in 30 Prozent der erektilen Dysfunktionsarzneimittel gefunden. Bei Produkten, die als Nahrungsergänzungsmittel vermarktet werden, enthielten 24 Gewichtsverlustmedikamente, entweder Sibutramin oder Orlistat oder beide. Etwa 29 Prozent der getesteten Nahrungsergänzungsmittel enthielten Medikamente gegen erektile Dysfunktion, hauptsächlich Sildenafil.