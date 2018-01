Gefährliche Philippinen

Von: Michael Lenz | 08.01.18

MANILA: Die weltweit mit Abstand meisten Morde an Landrechts- und Umweltaktivisten wurden 2017 auf den Philippinen registriert. Von Januar bis November dieses Jahres wurden 61 Landrechts- und Umweltaktivisten ermordet, berichteten philippinische Medien unter Berufung auf eine neue Dokumentation des Antipestizidnetzwerkes PAN Asia Pacific (PANAP).

Insgesamt wurden in den ersten elf Monaten dieses Jahres laut PANAP 1.977 Menschen, die für ihr Recht an ihrem Land gekämpft haben, Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch die Armee, paramilitärische Einheiten und Privatarmeen. Neben den 61 Morden wurden 72 Menschen demnach verhaftet, sechs bedroht und 1.838 gewaltsam von ihrem Land vertrieben. Mit 22 Morden an Umweltaktivisten folgt Brasilien nach den Philippinen an zweiter Stelle.