BANGKOK: Wie viele andere deutsche Auslandsvertretungen nimmt auch die Deutsche Botschaft Bangkok Anteil nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz vom 19. Dezember 2016.

Botschafter Peter Prügel spricht den Familien, Angehörigen und Freunden der Opfer sein tief empfundenes Mitgefühl aus. Im Zusammenhang mit der Gewalttat auf dem Weihnachtsmarkt mit bislang 12 Todesopfern und 49 zum Teil schwer Verletzten legt die Deutsche Botschaft Bangkok am Donnerstag, 22. Dezember 2016 von 10 Uhr bis 16 Uhr und am Freitag, 23. Dezember 2016 von 9 Uhr bis 14 Uhr ein Kondolenzbuch in der Residenz aus.