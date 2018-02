Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.18

Stahlproduktion in China. (Archivbild). Foto: epa/Mark

PEKING (dpa) - Durch eine Gasvergiftung sind in einem chinesischen Stahlwerk acht Arbeiter ums Leben gekommen.

Zehn weitere Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete. Das Unglück passierte demnach im Werk Songshan in der Stadt Shaoguan (Provinz Guangdong). Die Behörden untersuchten die Ursache des Gasausbruchs. In China kommt es immer wieder zu Arbeitsunfällen mit vielen Toten und Verletzten, weil Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden..