Von: Redaktion DER FARANG | 16.05.17

BERLIN (dpa) - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) erhofft sich vom neuen französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron neue Impulse für die deutsch-französischen Beziehungen. «Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir jetzt Deutschland und Frankreich wieder zusammenführen. In den letzten Jahren war zu viel Differenz zwischen uns», sagte Gabriel, der Macron zuvor am Flughafen zu seinem Antrittsbesuch in Deutschland begrüßt hatte.

Macrons Präsidentschaft biete eine große Chance für Europa, sagte Gabriel. Er bekräftigte seine Forderung nach einem gemeinsamen Investitionsfonds für Wachstum, Ausbildung und Arbeit. «Ich glaube, dass wir schnell zu ganz konkreten Ergebnissen kommen müssen», sagte der Vizekanzler.

Er warnte vor zu viel finanzieller Zurückhaltung. «Wir Deutschen haben ein großes Interesse daran, dass Frankreich vorankommt, aber vor allen Dingen, dass die Europäische Union in einen besseren Zustand kommt. Und dafür müssen wir Deutschen die Haltung ändern, die in der Vergangenheit leider sehr häufig dazu geführt hat, dass der deutsche Finanzminister Frankreich die kalte Schulter gezeigt hat», sagte Gabriel mit Blick auf CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble. «Das muss sich ändern.»

Gabriel hatte sich im Wahlkampf für den Linksliberalen Macron eingesetzt, obwohl seine Partei den Kandidaten der Sozialisten, Benoit Hammon, unterstützte.