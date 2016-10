Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.16

BERLIN/TEHERAN (dpa) - Nach dem Abschluss des internationalen Atomabkommens mit dem Iran wittern Unternehmen Milliardengeschäfte in dem Land. Doch der Neustart der Wirtschaftsbeziehungen verläuft holpriger als gedacht. Auch Kritik begleitet Minister Sigmar Gabriel (SPD) wieder mit an den Persischen Golf.

Warum wird das Land so umworben?

Der Iran ist nach Saudi-Arabien die größte Volkswirtschaft im Nahen Osten. In dem Land leben rund 80 Millionen Menschen. Weil westliche Sanktionen im Zuge des Atomstreits das Land hart getroffen haben, hat es einen gewaltigen Nachholbedarf bei Investitionen etwa in der Ölindustrie, im Maschinenbau, bei den erneuerbaren Energien sowie bei der Fahrzeugtechnik und im Luftverkehr. Zugleich verfügt der Iran über gewaltige Rohstoffreserven.

Was erwartet die deutsche Wirtschaft?

Das Siegel «Made in Germany» gilt im Iran viel. Schon vor der Ächtung des Landes machte Deutschland mit den Mullahs glänzende Geschäfte. Nun will die deutsche Wirtschaft wieder eine Hauptrolle und Milliardengeschäfte einstreichen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet bis 2021 mit einer Steigerung der deutschen Iranexporte auf 10 Milliarden Euro. Im Jahr 2015 lag das Land in der Rangfolge der deutschen Handelspartner im Außenhandel auf Platz 55.

Brummt das Irangeschäft?

Nein. Der Handel kommt nicht so richtig in Schwung. Von Januar bis Juli 2016 erreichte der Außenhandel mit dem Iran dem DIHK zufolge ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro. Das ist zwar in Jahresfrist ein Anstieg um 8 Prozent. Doch die Hoffnungen waren größer - auf beiden Seiten.

Woran hapert es?

Vor allem an Sanktionen der USA, die noch in Kraft sind. Diese sorgen bei vielen europäischen und deutschen Großbanken mit USA-Geschäft für Verunsicherung. Viele Institute sehen aus Furcht vor US-Strafen von Geschäften ab. Ein Lichtblick für die Unternehmen war, dass sie seit dem Sommer ihre Irangeschäfte wieder mit Exportgarantien des Bundes absichern können. Die Islamische Republik hatte zuvor Altschulden bei sogenannten Hermes-Bürgschaften beglichen. Bei diesen Bürgschaften springt der deutsche Staat ein, wenn ein ausländischer Partner eines deutschen Unternehmens nicht zahlt. Der DIHK wertete dies damals als gutes Signal an die westlichen Kreditinstitute, dass die Finanzierung von Irangeschäften wieder möglich sei.

Wie stark sind die Wettbewerber in dem Land?

Die Lücke, die der Westen im Iran hinterlassen hatte, füllte China aus. Das Land ist der wichtigste Handelspartner des Irans. Doch die Iraner sind interessiert an Alternativen. Aus Europa stehen neben Deutschland vor allem Italien und Frankreich bereit.

Warum ist Gabriels Besuch umstritten?

Zum einen wegen der schwierigen Menschenrechtslage in dem Land. Der Iran hat weltweit eine der höchsten Anzahl von Hinrichtungen. Nach Angaben der Organisation Amnesty International wurden 2015 in dem Land 977 Todesurteile vollstreckt; seit Jahresbeginn sollen es Hunderte weitere sein. Hinzu kommt die extrem israelfeindliche Haltung Teherans. Israel befürchtet, dass Teheran trotz des Abkommens heimlich den Bau von Atomwaffen anstreben wird, von denen Israel sich in seiner Existenz bedroht fühlt. Auch die Unterstützung des Irans für den syrischen Machthaber Baschar al-Assad sorgt für Kritik.

Will Gabriel diese Themen ansprechen?

Das hat er vor. Dem «Spiegel» sagte er vor der Reise mit Blick auf die Lage in Syrien: «Wir können in unserem Verhältnis zu Staaten, die an diesem mörderischen Krieg beteiligt sind, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.» In dem Interview betonte er auch: «Ein normales, freundschaftliches Verhältnis zu Deutschland wird erst dann möglich sein, wenn Iran das Existenzrecht Israels akzeptiert.» Auch mit Vertretern von Menschenrechtsorganisationen wollte sich Gabriel demnach vor seinem Abflug treffen.

Warum ist Gabriels Besuch für die iranische Regierung so wichtig?

Der moderate Präsident Hassan Ruhani und seine reformorientierte Regierung stehen innenpolitisch unter enormem Druck. Er hat versprochen, mit dem Atomabkommen nicht nur die politische Isolierung, sondern auch die Wirtschaftskrise zu beenden. Ersteres ist ihm gelungen, letzteres steht noch aus. Die Hardliner kritisieren ihn dafür heftig, aber auch eigene Anhänger sind frustriert. Im Mai 2017 stehen Präsidentschaftswahlen an. Positive Ergebnisse der Reise Gabriels - wie eine Lockerung der Sanktionen oder Geschäftsabschlüsse - könnten die Hardliner mundtot machen.

Wann kommt Ruhani nach Deutschland?

Für eine Einladung gibt es nach Angaben der Bundesregierung derzeit «keine konkreten Pläne». In Teheran hatte für Verwunderung gesorgt, dass Ruhani nach der Unterzeichnung des Atomabkommens zwar Italien und Frankreich besuchte, eine Einladung Deutschlands aber ausblieb. Ein solcher Schritt könnte nach Einschätzung von Beobachtern Ruhanis Chancen für eine Wiederwahl und einen weiteren Erfolg der Reformer enorm steigern.